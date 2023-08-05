30 миллионов рублей в месяц: омичам установили новые лимиты на онлайн-переводы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Отделении Омск Банка России сообщают о скорой возможности без комиссии переводить до 30 млн рублей в месяц по номеру счета через мобильные приложения или личный кабинет на сайте банка на свой счет в другом банке, а также по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей.

- Изменения не только позволят гражданам переводить свои средства между банками без лишних расходов, но и будут способствовать развитию конкуренции и улучшению качества банковских продуктов. Также они снизят операционные риски людей, которые снимали деньги со счета наличными, когда нужно было перевести их в другой банк без комиссии, — прокомментировали в пресс-службе Отделения Омск Банка России.

Новшество не касается переводов по номеру карты. Также банки обяжут бесплатно информировать клиента за 5 дней о том, что его вклад заканчивается.

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