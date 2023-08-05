Министр РФ Мурашко и омский врио Хоценко наградили медиков региона

Фото: Омскпортал.

Накануне Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вместе с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко наградили отличившихся работников здравоохранения региона. Отмечали тех врачей, кто оказывает помощь в ходе специальной военной операции.

- Хочу поблагодарить врачей – травматологов, реаниматологов, хирургов и многих других, кто подключился к оказанию помощи в период специальной военной операции. Вы блестяще справились с задачей и продолжаете эту помощь оказывать. Ваша медицинская помощь, плечо в этой ситуации, являются просто незаменимыми. Сегодня я бы хотел отметить ведущих специалистов отрасли и вручить награды, — сообщил в ходе церемонии Мурашко.

Медалью имени Николая Семашко награжден за многолетний безупречный труд, за заслуги в области здравоохранения врач-фтизиатр областного Клинического противотуберкулезного диспансера Аркадий Пулькис.

Благодарность Президента РФ получил медбрата Клинического медико-хирургического центра Федор Русин.

Также омским врачам, медицинским сестрам вручены почетные грамоты и благодарственные письма от федерального и регионального минздрава.

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