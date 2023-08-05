В ходе Сибирского международного марафона госпитализировали двоих спортсменов

Фото: «Жесть Омск» ВКонтакте.

Сегодня в Омске стартовал 34-й Сибирский международный марафон. В забеге на разные дистанции приняли участие около 5500 спортсменов и любителей бега из Германии, Индии, Казахстана, Кении, Беларуси и 43-х регионов России. В ходе забега, на финише в «G-Drive Арене» одному из участников стало плохо. Мужчину, как только заметили ухудшение самочувствия, уложили на каталку и стали обследовать врачи. Затем увезли. Примерное время событий - половина одиннадцатого утра.

Позже - уже ближе к 11 - на носилки водрузили еще одного бегуна. О состоянии их зоровья пока не сообщают. Возможно, бегунам стало плохо из-за жаркой погоды. Ранее победитель забега из Кении тоже пожаловался, что ему никогда не давалась настолько сложно дистанция, как в Омске. Эти 42 километра под палящим солнцем в +30 градусов, он едва преодолел, как сообщил сам.

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