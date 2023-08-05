Фото: Михаил ФРОЛОВ

В День Омска детей военнослужащих СВО бесплатно прокатят на каруселях. Всего 26 семьям выдали бесплатные сертификаты на аттракционы.

Так в Октябрьском округе всего 20 детей мобилизованных омичей получили подарочные сертификаты на аттракционы, которые будут действовать в парке культуры и отдыха мени 30-летия ВЛКСМ.

Коммерческий парк «Вокруг света» на Зеленом острове пригласил за свой счет шестерых ребят. Детям подготовили викторины, угощения, аттракционы, памятные призы и игры с аниматорами.

Сколько всего в Омске проживает детей военнослужащих из зоны СВО, не сообщают.

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