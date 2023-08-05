Отдых с сюрпризом: В крымской Алуште омича вырубили и ограбили

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пресс-служба МВД России по Республике Крым сообщила, что в Алуште во время отдыха в неприятности попал молодой житель из Омска. 19-летнего жителя Омского региона нашли без сознания на улице. Правоохранители сообщиют, что гостя получострова избили до бессознательного состояния, а потом ограбили. - В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний житель Алушты. У злоумышленника изъято три мобильных телефона, два из которых принадлежат потерпевшему, – сообщают в МВД по Республике Крым. Молодые люди познакомились во время отдыха и решили подкрепить эту встречу распитием спиртного. Затем повздорили и подрались. В результате омич оказался в нокауте. Придя в себя, обнаружил кражу имущества. При этом крымские правоохранители квалифицируют действия оппонента по статье «Разбой». Разбирательство в происшествии продолжается.

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