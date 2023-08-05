Победу в 34-м Сибирском международном марафоне одержал спортсмен из Кении

Фото: стоп-кадр видео финиша. 12 канал.

В Омске в 34-м Сибирском международном марафона победу на дистанции 42 километра и 195 метров одежраж спортсмен из Кении Эрик Керинг. Среди мужчин он первым преодолел дистанцию в 42 километра 195 метров, всего за 2 часа 15 минут и 3 секунды.

- Гонка была тяжёлой из-за жаркого солнца. Я никогда не бегал в таких погодных условиях и решил так себя протестировать. Получилось победить! - рассказал победитель.

Позже появятся результаты забега по другим спортсменам.

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