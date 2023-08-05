С начала года в Омской области распалось больше 5000 браков

Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала года в Омской области зерагистрировано 5 028 разводов, сообщает срез статистики за первые 7 месяцев 2023 года. Омскстат сообщает, что разводятся в регионе в 1,3 раза реже, чем женятся. В июле развелось 790 пар. При этом 128 раз расторгали браки жители Советского округа Омска и меньше всего - только единожды - в Усть-Ишиме.

Что касается заключения браков, то в июле 2023 года в Омском регионе стало на 1616 семей больше. Минимальное количество браков за 7-месячный период зарегистрировано в январе 2023 года - всего 587. Больше всего женились пары в Центральном и Советском округах. Всего с начала года свои отношения официально оформили 6585 пар.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru