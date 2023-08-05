РЖД запустили новый транспортный коридор из Омска в Казахстан, Узбекистан и другие страны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

АО «РЖД Логистик» запустило из Омска новый транспортный коридор «Север – Юг». Как сообщают в компании, новый маршрут пойдет через станции Кулунда и Локоть Алтайского края. Схема движения такая: через станции Иртышское – Черлак – Кулунда (Локоть) – Павлодар (Казахстан) – Келес (Узбекистан) – Фарап (Туркменистан) – Сарахс (Туркменистан) – порт Бендер-Аббас (Иран), в порты Персидского залива с возможностью их отправки в порты Индии.

- Международный транспортный коридор «Север – Юг» включает три маршрута – «Западный», «Восточный» и «Транскаспийский». Протяженность варьируется от 6 165 до 7 992 км. Он призван обеспечить транспортировку грузов между государствами Северо-Западной Европы и странами Каспийского бассейна, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии с использованием российской транспортной инфраструктуры, – отметили в минтрансе Омской области,

Грузы по коридору «Север – Юг» следуют в сообщении с Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном, Ираном, Индией и странами Персидского залива.

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