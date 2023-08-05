ХК «Сочи» обыграл омский «Авангард» со счетом 3:1

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

На предсезонном турнире Sochi Hockey Open хоккеисты хоккейного клуба «Сочи» одержали победу над омским «Авангардом». Команды сошлись на льду сочинской арены «Шайба» и завершили свою встречу со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки.

Точными бросками среди сочинцев отметились Михал Криштоф, Борна Рендулич и Кирилл Петьков. У омской команды единственную шайбу забросил Либор Шулак.

«Сочи», обыгравший в первом матче на турнире сборную России U23 (2:1), сейчас вообще возглавляет таблицу Sochi Hockey Open. Следующую игру команда Дмитрия Кокорева проведет 6 августа против СКА.

«Авангард» свой второй матч на сочинской турнире сыграет 5 августа против СКА.

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