Почти половина омичей признались в зависимости от гаджетов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

43% омичей признались, что так или иначе зависят от интернета. Такие данные приводит портал SuperJob. Опрос проводился среди экономически активные горожан. При этом мнения респондентов по поводу степени digital-зависимости различаются.

Так, 13% опрошенных однозначно в этом уверены, 30% — скорее уверены. Однако 57% респондентов утверждают, что не страдают цифровой зависимостью. Из них: 35% скорее убеждены в этом, а 22% однозначно не видят у себя никаких ее признаков.

Примечательно, что чаще всего симптомы интернет-зависимости отмечают у себя омичи моложе 34 лет (59%). Среди тех, кто старше 45 лет, таких только 34%.

Отметим, что каждый выбирает свой способ борьбы с длительным пребыванием в виртуальной реальности. 42% омичей утверждают, что время от времени стараются устраивать себе digital-детокс. При этом 17% сознательно отказываются от гаджетов и интернета на несколько часов ежедневно. Еще 11% делают это несколько раз в неделю. 7% — несколько раз в месяц. 5% позволяют себе отдых от интернета и смартфонов несколько раз в год. И только 2% — раз в несколько лет.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru