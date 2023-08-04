Спортшкола имени Александра Пушницы появится в Омске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске появится спортшкола имени Александра Пушницы. 4 августа опубликовано постановление за подписью мэра Сергея Шелеста.

- Создать бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска «Спортивная школа А. М. Пушницы» путем изменения типа существующего казенного учреждения города Омска «Спортивный клуб А. М. Пушницы» с сохранением основных целей его деятельности, — написано в документе.

После вступления в силу изменений - 1 сентября - учредителем организации станет департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта.

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