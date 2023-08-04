Сергей Шелест провел торжественный прием делегаций, прибывших на 307-летие Омска

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Поздравить Омск с 307-й годовщиной основания прибыли в Омск делегации из стран СНГ и российских городов. О торжественном приеме гостей рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

Приветствовал представителей дипмиссии и председатель Горсовета Владимир Корбут. В празднике принимали участие дипломаты из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

- Несмотря на сложную геополитическую обстановку, мы продолжаем расширять наше сотрудничество в социальных и бизнес проектах. Особо отмечу роль руководителей Павлодара и Петропавловска в этой работе, - написал Сергей Шелест.

Беларусь представляют несколько городов - это Гомель, Могилев и Минск. Первые два города - побратимы Омска, Минск - пока город-партнер.

Делегации из Ангарска, Новосибирска, Ставрополя и Горно-Алтайска также приняли участие в торжественном приеме. Вместе с этими городами Омск работает в рамках Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов и Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.

- В целом встреча прошла в очень теплой атмосфере. Искренне благодарен нашим гостям за то, что смогли найти время в своих загруженных графиках и приехали разделить с нами День рождения Омска. Все полученные подарки переданы в музейную комнату Администрации города, - подытожил мэр Сергей Шелест.

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