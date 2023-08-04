День города в Омске начнется с режима «черного неба»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске синоптики продлили действия режим «черного неба», объявленного еще вечером 3 августа, до 11 часов 5 августа.

По информации Обь-Иртышского УГМС, с 11:00 4 августа до 11:00 5 августа на территории Омска будут наблюдаться неблагоприятные метерологические условия (НМУ), способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Таким образом, начала Дня города в Омске обещает быть по-настоящему «ароматным».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru