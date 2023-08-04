В Омске сделают «умные» дороги, внедрив интеллектуальные транспортные системы

Фото: пресс-служба администрации города Омска
Интеллектуальные транспортные системы внедрят на дороги Омска, сделав их «умными». Об этом сообщает горадминистрация.
Такая технология будет применена в Омске впервые. Для этого специалистам необходимо внедрить в светофоры специальное оборудование. После чего они сами смогут регулировать время работы, а это позволит снизить время в пути, сократить заторовые ситуации.
Отметим, что работы стартуют с 7 августа. Для этого с 22.00 до 6.00 предполагается перекрытие движения транспорта по полосам.
С 7 по 13 августа работы запланированы на участках дорог Троицкое – Чукреевка и ул. Дианова – ул. Лукашевича – ул. Ватутина.
С 14 по 20 августа подрядчик перейдет к работам на дорогах ул. Лукашевича – остановочный пункт «Ул. Лукашевича», ул. Лукашевича – остановочный пункт «Заречная» и ул. Лукашевича – остановочный пункт «Просп. Комарова».
Последней территорией, которую охватят с 21 по 27 августа, станут улицы Лукашевича – просп. Комарова и ул. Лукашевича – ул. Степанца.
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