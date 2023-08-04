Учителя омской школы задерживали зарплату и не рассказывали об отпусках

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Задерживали зарплату и не рассказывали об отпусках Учителя омской школы №99. Об этом рассказали в облпрокуратуре.

- В указанном образовательном учреждении допускались нарушения сроков выплаты работникам заработной платы и расчета при увольнении. Также их не знакомили с графиками отпусков и соответствующими приказами, - уточнили в ведомстве.

После проверки руководителю образовательного учреждения вынесено представление, а пострадавшим выплачена компенсация.

- Прокуратурой вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, - отметили в надзорном органе.

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