Министр Мурашко и глава Омского региона Хоценко навестили бойцов СВО на лечении

Сегодня во время рабочего визита в Омскую область Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Омского региона Виталий Хоценко побывали в клинической медико-хирургическом центре. Это медицинское учреждение с трехэтапной структурой восстановления здоровья: поликлиникой, многопрофильным стационаром и восстановительными центрами «Русь» и «Зеленая роща». Основные направления - хирургия, травматология и ортопедия, вертебрология. Ежегодно в КМХЦ выполняется порядка 9,2 тысяч операций, более 2,3 тысяч из которых – высокотехнологичные.

- На базе центра восстановительно терапии «Русь» лечение и реабилитацию проходят участники боевых действий и члены их семей. В 2022 году пролечено 2 047 пациентов, - сообщил руководитель КМХЦ Вадим Бережной.

Пациентов - 63 бойцов - доставляли с помощью военной авиации. В большинстве случаев потребовалось сложное многоэтапное хирургическое лечение и реабилитация.

- Навестили бойцов, в том числе из ДНР и ЛНР, которые проходят лечение и реабилитацию после тяжелых ранений,– отметил Виталий Хоценко.

К 2026 году медучреждение планируют масштабировать - готовится проект под строительство нового корпуса КМХЦ. Руководство клиники формирует заявку для включения в федеральную адресную инвестиционную программу.