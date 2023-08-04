Руководитель Минздрава РФ Мурашко и глава Омской области Хоценко посетили БСМП№1

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

4 августа в Омске с рабочим визитом находится министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Сегодня глава федерального ведомства вместе с руководителем Омской области Виталием Хоценко посетил КМХЦ, а также встретился с персоналом городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1.

Мурашко доложили, что ежегодно в медучреждение обращаются до 60 тысяч омичей, половина и них проходит стационарное лечение. За этот же период врачи больницы выполняют не менее 10 тысяч операций разной сложности. В том числе, медики проводят эндоваскулярную тромбоэкстракцию.

Сейчас в БСМП № 1 открыты 33 отделения, которые работают в круглосуточном режиме: 12 клинических отделений на 645 коек. Также руководителям представили работу регионального сосудистого центра, который был открыт в ноябре 2020 года.

Центр оснащен высокотехнологичным медицинским оборудованием, включая ангиографическую систему, компьютерный томограф, ультразвуковые аппараты экспертного класса, оборудование для реабилитации.

- Пообщались с врачами и младшим медицинским персоналом. Сейчас благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина и правительства России нам многое удается — строим и открываем ФАПы и амбулатории, ремонтируем больницы и поликлиники, закупаем современное оборудование. Но остаётся одна из важнейших задач, которую необходимо решить — это обеспечение медицинскими кадрами. В этом направлении предстоит большая работа. Заручился поддержкой Михаила Альбертовича, – отметил Виталий Хоценко.

Как отмечают медики, развитие медицинской отрасли в регионе способствует снижению уровня больничной летальности – данный показатель по учреждению снизился с 7,3 процента в 2020 году до 5,9 процента в 2022 году. В медучреждении фиксируются наиболее низкие показатели летальности пациентов от острого инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровоснабжения.

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