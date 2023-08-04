В Омске с 7 августа стартуют работы по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске с 7 августа начнут работы по внедрению интеллектуальных транспортных систем.

Модернизацией светофоров в рамках выполнения работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем в Омске займется подрядчик в лице ПАО «Ростелеком».

— В рамках работ запланировано обустройство пересечений дорог и регулируемых пешеходных переходов элементами системы адаптивного управления (дорожные контроллеры, контроллеры индуктивных петель, индуктивные петли), — сообщили в пресс-службе минстроя Омской области.

Работы пройдут в три этапа на трех участках, расположенных на Левобережье:

С 7 по 13 августа подрядчик будет работать на участках дорог Троицкое – Чукреевка и ул. Дианова – ул. Лукашевича – ул. Ватутина. С 14 по 20 августа — на дорогах ул. Лукашевича – остановочный пункт «Ул. Лукашевича», ул. Лукашевича – остановочный пункт «Заречная» и ул. Лукашевича – остановочный пункт «Просп. Комарова». С 21 по 27 августа — на дорогах ул. Лукашевича – просп. Комарова и ул. Лукашевича – ул. Степанца.

Проводить работы на указанных участках будут с 22:00 до 06:00. В этот период будет осуществляться перекрытие проезжих частей по полосам.

— После завершения строительно-монтажных работ появится возможность управления светофорами методом, основанным на искусственном интеллекте, «умные» светофоры смогут адаптироваться к изменениям трафика на дороге, тем самым снизить время в пути, сократить заторовые ситуации, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в четверг, 3 августа, врио губернатора Виталий Хоценко в прямом эфире в социальных сетях заявил, что Омская области получит дополнительно 1,5 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию дорог.

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