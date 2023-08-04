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НовостиОбщество4 августа 2023 5:00

На ремонт дворов многоэтажек в Омске выделят дополнительно 50 млн рублей

Решение о выделении средств на ремонт тех дворов, что не вошли в основную программу в этом году, принял врио губернатора Виталий Хоценко
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Омск получит дополнительно 50 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов на ремонт дворов многоэтажек. Такое решение на заседании регионального кабмина принял врио губернатора Виталий Хоценко.

Денежные средства будут направлены на приведение в порядок дворов, которые не вошли в программу основного ремонта в 2023 году.

— Виталий Павлович в своей работе уделяет особое внимание вопросам благоустройства и комфортной жизни омичей в целом. Безусловно, для города выделение дополнительных средств — это хорошая возможность увеличить количество обновленных дворовых пространств, тем более, что жители с каждым годом все активнее участвуют в нацпроекте, — прокомментировал решение главы региона мэр Сергей Шелест.

Напомним, в Омске в июне стартовали работу по благоустройству в 66 дворах многоквартирных домов, ранее вошедших в основную программу федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На их ремонт были направлены 230 миллионов рублей, из которых из бюджета самого Омска — 25,3 миллиона рублей.

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