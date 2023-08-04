В Омск на День города приедут представители трех дипмиссий и 10 городов

Фото: omskportal.ru

В Омск на празднование Дня города приедут представители трех дипломатических миссий и гости из четырех российских и шести зарубежных городов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

День города вместе с омичами встретят гости из городов Республики Беларусь — Гомеля, Минска и Могилева, Республики Казахстан — Астаны, Павлодара и Петропавловска. Торжества также посетят делегации из Ставрополя, Новосибирска, Ангарска, Горно-Алтайска.

В праздничных мероприятиях примут участие главы трех дипломатических миссий — Генеральный консул Республики Казахстан в городе Омске Керим Кожамбердиев, Генконсул Республики Узбекистан в городе Новосибирске Тимур Рахманов и Почетный консул Республики Кыргызстан в городе Омске Нурсултан Исабек уулу.

Иностранных и иногородних гостей сегодня в омском Горсовете примет мэр Сергей Шелест.

Делегации примут участие в таких крупных общегородских мероприятиях, как церемония открытия 71-й выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2023», памятника Ивану Бухгольцу и основателям города, Дня города, награждения победителей Сибирского международного марафона.

Кроме того, для гостей запланированы экскурсии по городу, посещение площадок, где пройдут праздничные события.

Для желающих предусмотрены также индивидуальные мероприятия. Так, делегации из Минска, Гомеля и Петропавловска проведут деловые встречи с представителями омских предприятий и общественных организаций.

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