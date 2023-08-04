«Был пьян и без прав»: житель Омской области, по вине которого в ДТП на трассе погибла 43-летняя мать троих детей, просидит в колонии 6 лет и 2 месяца

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Омской области вынесли приговор водителю автомобиля, по вине которого в ДТП погибла мать троих детей.
Как было установлено в суде, 11 октября 2022 года фигурант дела, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, двигался по трассе «Называевск-Исилькуль» - «Исилькуль-Полтавка». По ходу движения он не справился с управлением — и автомобиль слетел в кювет, после чего перевернулся. Водительских прав у пьяного омича не было.
Спустя несколько дней после аварии от полученных травм в больнице скончалась 43-летняя пассажирка автомобиля.
Водитель признал вину в совершении преступления лишь частично.
Исилькульский городской суд Омской области приговорил мужчину к 6 годам 2 месяцам исправительной колонии общего режима. Суд обязал его выплать трем детям погибшей компенсацию морального вреда, а также лишил права управлять транспортными средствами в течение 3 лет.
Отметим, ранее виновник аварии был судим за убийство.
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