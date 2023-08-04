К прямом эфиру Виталия Хоценко в соцсетях поступило более 6,5 тыс. обращений

Фото: «Архив КП».

В четверг, 3 августа, врио губернатора Виталий Хоценко провел в социальных сетях прямой эфир, где ответил на вопросы омичей. Всего к главе региона поступили более 6,5 тыс. обращений от жителей региона.

Во время эфира Виталий Хоценко ответил на вопросы омичей, касающиеся состояния дорог, благоустройства общественных пространств, общественного транспорта, здравоохранения, экологической обстановки в областном центре, водоснабжения, реализации национальных проектов и других тем.

Так, глава региона отметил, что Омская область получит дополнительно 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство и реконструкцию дорог.

Важно отметить, что никто из глав региона ранее не использовал прямые эфиры в социальных сетях для общения с жителями Омской области. Виталий Хоценко стал первопроходцем, отказавшись от традиционных форм диалога с омичам посредством телеэфира на областном телевидении.

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