«Спасти сбережения можно только так»: житель Омска доверился сотруднику банка и потерял 324 тысячи рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Очередной омич стал жертвой телефонных аферистов. Злоумышленники завладели сбережениями мужчины по схеме, ставшей уже классической.

Как рассказали в пресс-службе полиции, в один из дней на телефон 32-летнего омича поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником банка. Звонивший сообщил ему, что некто пытается оформить на него кредит. Собеседник убедил растерявшегося от неожиданного известия омича перевести все средства на так называемых безопасный счет. Мужчина последовал инструкциям лже-сотрудника банка и лишился 354 тысяч рублей.

По факту произошедшего полицейские завели уголовное дело.

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