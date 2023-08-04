Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омске в День города ожидаются дождь, гроза и усиление ветра. Какой будет погода в Омске, рассказывают синоптики.

Так, в субботу, 5 августа, в ночные часы температура воздуха опустится до +16...+18 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +27 градусов, пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер северный, северно-восточный со скоростью 5-10 м/с, возможны порывы до 15 м/с.

В воскресенье, 6 августа, погода в Омске существенно не изменится. Воздух прогреется +26 градусов, возможно небольшой дождь.

Напомним, сегодня, 4 августа, в Омске до 11:00 часов действует режим «черного неба».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru