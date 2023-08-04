Виталий Хоценко встретился с омскими предпринимателями

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Врио губернатора Виталий Хоценко встретился с членами клуба предпринимателей MOMENTUM, объединяющего молодых представителей омского бизнес-сообщества.

В ходе встречи бизнесмены выразили готовность участвовать в развитии региона, заниматься благоустройством совместно с региональным правительством как в Омске, так и в районах области.

— Рад встрече, ознакомился с деятельностью клуба — цели у вас правильные. Таким людям хочется помогать. Наша команда работает на развитие региона, поэтому в этом направлении будем идти вместе, — сказал Хоценко в приветственном слове.

Руководитель клуба предпринимателей, генеральный директор «УК «СМК Холдинг», депутат омского Горсовета от «Единой России» Максим Концедалов презентовал главе региона проект «Делай город».

— В рамках проекта уже реализована одна из инициатив. Касалась она благоустройства островка на углу улиц Жукова и Масленникова. Ещё три инициативы в ближайших планах, — рассказал Концедалов.

Предприниматели заявили, что готовы приводить в порядок территории рядом со своими зданиями, помещениями. При этому они отметили, что часто на пути появляются бюрократические проволочки. Так, Только на согласования проектов благоустройства уходит до полутора лет.

Виталий Хоценко признал наличие проблемы и дал поручение мэру Сергею Шелесту и профильным ведомствам проработать вопрос об ускорении получения необходимых согласований для приведения прилегающих и общественных зон в порядок.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы усиления контроля за соблюдением добросовестной конкуренции, кооперации с крупным бизнесом.

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