Омская область получит кредит на 850 млн рублей на строительство водовода в Чернолучье

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 3 августа, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил, что регион получит 850 миллионов рублей из федерального бюджета в виде бюджетного кредита.

По словам главы региона, денежные средства будут направлены на строительство водовода в Чернолучье, где расположены 27 объектов санаторно-курортного назначения, среди которых как детские лагеря, так и санатории. Реализовать проект по планам должны до конца 2024 года.

Напомним, во время прямого эфира Виталий Хоценко заявил, что Омская область получит дополнительно 1,5 миллиарда рублей от федерального центра на дорожное строительство.

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