В Омске сдали 2-этажное административное здание на 1-й Индустриальной

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске ввели в эксплуатацию административное двухэтажное здание, расположенное по улице 1-й Индустриальной в Октябрьском округе. В нем будет работать автосервисное предприятие.

Накануне департамент архитектуры и градостроительства выдал соответствующее разрешение компании-застройщику — ООО «Тобол».

Отметим, согласно проектной документации, площадь двухэтажного здания составляет 910 квадратных метров.

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