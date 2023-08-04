В Омске сдали 2-этажное административное здание на 1-й Индустриальной

Фото: Иван МАКЕЕВ
В Омске ввели в эксплуатацию административное двухэтажное здание, расположенное по улице 1-й Индустриальной в Октябрьском округе. В нем будет работать автосервисное предприятие.
Накануне департамент архитектуры и градостроительства выдал соответствующее разрешение компании-застройщику — ООО «Тобол».
Отметим, согласно проектной документации, площадь двухэтажного здания составляет 910 квадратных метров.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru