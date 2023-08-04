По Омску в День города будет курсировать музыкальный трамвай

Фото: «Архив КП».

В Омске в День города, 5 августа, на маршрут № 4 выйдет музыкальный трамвай.

Праздничный вагон отправится в 11:13 часов от трамвайной остановки «Котельникова». Он проследует до остановки «Посёлок Амурский», затем обратно, до остановки «Котельникова».

Музыкальный вагон будет украшен разноцветными нотами, шарам и цветам. Пассажиров ждёт живое исполнение музыкальных композиций, игры, а также сладкие призы. Концертную программу для омичей подготовил коллектив школы искусств для взрослых и детей «Ренессанс плюс».

— Мы впервые проводим подобное мероприятие. Уверен, что оно вызовет интерес у омичей. Хочется, чтобы в День города праздничная атмосфера царила не только на улицах Омска, но и в городском транспорте, — поделился директор МП г. Омска «Электрический транспорт» Сергей Фролов.

Напомним, накануне в входе прямого эфира врио губернатора Виталий Хоценко заявил, что троллейбусный парк Омска может быть обновлен на 100%.

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