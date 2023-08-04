«Слишком неожиданно»: в Омске легковушка сбила 11-летнего мальчика, выехавшего неожиданно на проезжую часть

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске днем в четверг, 3 августа, 11-летний мальчик на велосипеде выехал на проезжую часть и угодил под колеса легковушки.

По предварительной версии, 43-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2111, в районе дома № 17 по улице 1-й Полевой сбил юного велосипедиста, который неожиданно выехал на проезжую часть.

Велосипедиста — 11-летний мальчик — был доставлен в медицинское учреждение.

По факту ДТП госавтоинспекторы проводят проверку, по итогам которой будут окончательно установлены причины и обстоятельства произошедшего.

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