Вслед за волейбольной командой Хоценко соберет хоккейную - из чиновников омского правительства

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3 августа в ходе прямого эфира в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники глава Омской области Виталий Хоценко рассказал о своем отношении к спорту. Он с детства занимается разными видами активности: сейчас, например, каждую неделю играет в волейбол с командой правительства.

Параллельно глава региона не забрасывает другие увлечения, находит время. Так с 6 лет Виталий Хоценко увлекается плаванием, каждое утро начинает с зарядки, а еще отжимается и подтягивается.

Некоторое время спустя врио губернатора Омской области планирует собрать в правительстве хоккейную команду «чтобы держать себя в форме». Он рассчитывает, что члены правительства присоединятся к этой инициативе.

- С сентября хотим создать хоккейную команду правительства региона, будем заниматься раз в неделю. Сейчас определяемся с днем. Нужно держать себя в форме, и чтобы была команда правительства Омской области для Ночной хоккейной лиги, - сообщил Хоценко.

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