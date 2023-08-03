В Омске до утра 4 августа синоптики объявили режим «черного неба»

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омске до утра пятницы объявили режим неблагоприятных неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности.

По информации Обь-Иртышского УГМС, на территории Омска с 21:00 3 августа до 11:00 4 августа будет наблюдаться неблагоприятные метеоусловия, способствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

Отметим, режим НМУ или режим «черного неба» действовал в Омске со вчерашнего вечера до 11 часов утра сегодня.

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