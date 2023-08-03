Виталий Хоценко: Ремонт дорог в Омской области идет опережающими темпами

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 августа во время прямой линии с омичами Виталий Хоценко сообщил, что федеральное финансирование поможет обустроить дороги раньше срока. Из федерального бюджета регион получит дополнительно 1,5 млрд рублей.

Виталий Хоценко упомянул и о реакции жителей региона на отремонтированные дороги, и ситуацию с дорогами на Севере Омской области.

– Жители Омской области отмечают, что в дорожной сфере у нас делается многое. Однако проблем, конечно, достаточно. Что касается города Тары, то там я был буквально недавно. Считаю, что областному правительству и местной администрации предстоит решить много проблем. Сейчас мы ведём на севере Омской области ремонт 20 км трассы Тобольск — Тара — Омск. Работы закончим к 2025 году, — подчеркнул Виталий Хоценко.

По словам главы региона, в 2023 году объём регионального дорожного фонда вырос почти на 4 млрд и составил более 19 млрд рублей. Правда, увеличилась и стоимость дорог.

Сейчас порядка 80% дорог в Омске и 55% в районах региона соответствует нормативу.

– Мы должны были сделать в 2024, но сделаем в 2023 году. Практически весь объём мы уже законтрактовали. Будем добиваться увеличения федерального финансирования, – подчеркнул Виталий Хоценко.

Вопрос дополнительного финансирования обсуждался на недавней встрече Виталия Хоценко с Михаилом Мишустиным. Региону будет выделено 300 млн рублей на то, чтобы ввести 6 км новых дорог. Речь зашла и о капитальном ремонте Ленинградского моста, который планируют закончить уже в 2025 году. Регион получит опережающее финансирование в размере 1,5 млрд рублей.

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