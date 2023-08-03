Виталий Хоценко заявил, что Красногорский узел полностью достроят к 2027 году

Глава Омской области Виталий Хоценко в ходе прямого эфира сообщил, что Красногорский гидроузел, возводить который начали еще в далеком 2011 году, должны достроить в 2025-2027 годах. Срок сдачи первой очереди — 2025 год, второй — 2027 год.

Виталий Хоценко особо подчеркнул, что ситуация с водоснабжением в городе изменится только в том случае, если строительство гидроузла будет завершено.

Глава региона также отметил, что возобновить строительство масштабного гидротехнического сооружения удалось благодаря помощи, оказанной Правительством РФ. Напомним, большую роль в этом сыграла вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

— Сегодня мы строим первую очередь гидроузла. Срок окончания – 2025 год. Идет подготовка к проектированию второй очереди. Я обратился к Председателю Правительства РФ за поддержкой в выделении средств. Будем стараться достроить объект в 2025-2027 годах, — заявил Хоценко.

Примечательно, что Хоценко назвал проект гидроузла странным из-за того, что строительство разделено на два этапа. По его словам, это сравнимо с тем, если бы мост строили в два этапа — сначала одну, а потом вторую половину.