В Омской области детей участников СВО переведут в школы и детские сады поближе к дому

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Сегодня глава региона подписал указ о введении новых льгот для детей участников специальной военной операции. Об этом Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале.

Так, ребята получат право первой очереди при записи на различные кружки. Студенты ссузов будут проходить оплачиваемую практику. Для детей школьного и дошкольного возраста предусмотрена бесплатная продленка и посещение физкультурно-спортивных секций.

Кроме того, учащиеся 5-11 классов и студенты-очники среднего профессионального образования будут получать бесплатное горячее питание. Также глава региона отметил, что детям участников СВО будет предоставлена компенсация на путевки в оздоровительные и спортивные лагеря.

– Еще одна важная мера поддержки — перевод детей в ближайшие к дому детские сады и школы. Членам семей наших бойцов предоставим необходимые социальные услуги, единовременную денежную компенсацию на газификацию, льготное посещение культурных мероприятий и бесплатную психологическую помощь, – подчеркнул Виталий Хоценко.