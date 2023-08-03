Сегодня вечером Виталий Хоценко проведёт первый прямой эфир в социальных сетях

Фото: пресс-служба Омской области

Присоединиться к эфиру можно в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Ранее глава региона попросил омичей оставить свои вопросы в комментариях к постам с анонсом прямого эфира. Комментарии, набравшие наибольшее количество реакций, будут озвучены во время трансляции в первую очередь. Вопросы также можно будет задавать непосредственно во время прямого эфира.

Как сообщили в Центре управления региона, ежедневно в социальных сетях фиксируются обращения омичей по благоустройству общественных пространств, ремонту дорог, качеству воды, транспортной реформе, спортивной инфраструктуре, медицинской помощи и другим темам. Глава региона выразил готовность обсудить все проблемные вопросы в рамках предстоящего прямого эфира.

– Сегодня в 19:00 проведу онлайн-встречу через свои социальные сети во „ВКонтакте“, „Одноклассники“ и „Телеграм“. Буду общаться с омичами в прямом эфире. Приглашаю всех на эту встречу. В это время на своих рабочих местах будут присутствовать все заместители Председателя Правительства, министры, руководители ведомств Омской области, а также наши главы города и районов. До встречи вечером — жду ваши вопросы», — говорится в видеообращении Виталия Хоценко, которое он разместил в своём телеграм-канале.