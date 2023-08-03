Музыкальный трамвай поедет по Омску 5 августа

Фото: Михаил ФРОЛОВ
5 августа по Омску поедет музыкальный трамвай. Об этом сообщает горадминистрация.
- Движение по маршруту №4 праздничный вагон начнёт в 11:13 часов от трамвайной остановки «Котельникова». Направление маршрута — до остановки «Посёлок Амурский», затем обратно, до остановки «Котельникова», - уточняют в мэрии.
Узнать вагон на остановке будет легко. Его украсят разноцветными нотами, шарами и цветами. Пассажиров ждёт живое исполнение музыкальных композиций, игры и сладкие призы.
Отметим, что концертную программу для омичей готовит коллектив школы искусств для взрослых и детей «Ренессанс плюс».
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