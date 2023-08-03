Виталий Хоценко рассмотрит проекты «Лидеров России» по привлечению медицинских работников в сельскую местность

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Стартовал пятый сезон конкурса «Лидеры России». Это флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс управленцев проводится с 2017 года. За это время на участие подано более 1 миллиона заявок из 150 стран мира.

Участники пятого этапа уже разбились на команды и приступили к выполнению заданий регионального этапа. До 9 августа они должны подготовить проект решения социально-экономической проблемы. Задачу конкурсантам ставит непосредственно глава субъекта РФ.

Для «Лидеров России» в Омской области такой задачей стала разработка действенных мер по привлечению медицинских работников в сельские больницы.

Участники пятого сезона уже начали выполнять задания регионального этапа. Отметим, что он включен в программу конкурса впервые. Его проходят 3009 управленцев из всех субъектов РФ и 23 стран. Все эти участники успешно прошли дистанционный этап и подтвердили отличные знания на контрольном тестировании.

На региональном этапе конкурсанты работают в командах. Непосредственно над кейсом нашего региона работает четыре команды.

– Регулярно езжу в районы области, встречаюсь с местными жителями, и каждый раз они поднимают вопрос по медикам. В нашем регионе работают действительно профессиональные врачи. Стараемся помогать им материальной базой, создавать условия для труда. Надеюсь, лидеры конкурса предложат шаги, которые можно предпринять в ближайшие пару лет, чтобы у врачей была мотивация для закрепления и работы на сельских территориях, – подчеркнул Виталий Хоценко.

В сфере здравоохранения в регионе наблюдается кадровый дефицит. Особенно эта проблема актуальна для сельской местности. Это связано с тем, что высококлассные специалисты уезжают в другие регионы. К тому же медики не хотят работать в сельской местности из-за проблем с транспортной доступностью и нехваткой социальной инфраструктуры. Сейчас в районах области, в среднем, штат медицинских учреждений укомплектован врачами на 80%, средним медицинским персоналом — на 88,6%.

– В Омской области уже действует комплекс мер поддержки для врачей. Это компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, единовременные выплаты фельдшерам и врачам от 500 тыс. до 1,5 млн рублей, предоставление в первоочередном порядке мест в детских садах детям медицинских работников и другое. Мы делаем ставку на расширение программ подготовки кадров, совместно с главой региона и депутатским корпусом рассматриваем возможность выделить на эти цели дополнительные субсидии из областного бюджета. Интересно познакомиться с решениями, которые предложат конкурсанты — возможно, они позволят нам взглянуть на существующую проблему дефицита кадров в здравоохранении под другим углом, — сообщил депутат Заксобрания Омской области, секретарь Омского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», главврач Клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной.

Однако в последние несколько лет проблема нехватки медицинских кадров остается актуальной. При том что Омский государственный медицинский университет регулярно выпускает высококвалифицированных специалистов. Присутствует ряд мер поддержки и мотивации медицинских работников, а также студентов, заключивших контракты о целевом обучении.

Разрабатывать эффективные решения лидеры могут до 9 августа 2023 года. После этого решения пройдут экспертную оценку. Затем все проекты будут переданы врио губернатора Омской области Виталию Хоценко. Команды, подготовившие наиболее перспективные проекты, смогут лично представить их главе Омской области и принять участие в их реализации.