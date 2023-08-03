Миллион цветов высажено в Омске ко Дню города

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Омске ко Дню города высажено миллион цветов. Об этом сообщает горадминистрация.

Оформлением клумб сотрудники УДХБ занялись еще весной. К концу июля высажено порядка 900 тысяч цветов.

– Далее посадки продолжились в рамках подготовки к одному из самых красочных мероприятий – выставке «Флора». На сегодняшний день в Омске высадили более 1 миллиона различных цветов, – сообщили в мэрии.

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