Миллион цветов высажено в Омске ко Дню города

Фото: Андрей АБРАМОВ
В Омске ко Дню города высажено миллион цветов. Об этом сообщает горадминистрация.
Оформлением клумб сотрудники УДХБ занялись еще весной. К концу июля высажено порядка 900 тысяч цветов.
– Далее посадки продолжились в рамках подготовки к одному из самых красочных мероприятий – выставке «Флора». На сегодняшний день в Омске высадили более 1 миллиона различных цветов, – сообщили в мэрии.
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