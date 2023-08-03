Подрядчик завершает работы по благоустройству омского парка «Зеленый остров»

Фото: Татьяна Ляпистова

Работы по благоустройству омского парка «Зеленый остров» завершает подрядная организация ООО «СибДор». Об этом сообщает администрация Советского округа.

Компания завершает работы по благоустройству. Осталось установить здесь 29 скамеек и урн. Фирма «РСИ» обновляет центральную лестницу.

- До конца лета весь объем работ должен быть полностью завершен, включая установку малых архитектурных форм на входной группе в парк, а также обустройство пандуса на центральной лестнице, — отметила замначальника отдела архитектуры администрации Советского округа Марина Лунченко.

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