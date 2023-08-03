Мэр Омска поздравил с днем рождения 102-летнюю Людмилу Мокшину

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

102-летнюю Людмилу Мокшину с днем рождения поздравил мэр Омска Сергей Шелест. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

- В преддверии Дня города поздравляем омичей, внесших особый вклад в историю страны и перешагнувших серьезные возрастные рубежи. Сегодня я побывал в гостях у труженицы тыла, заслуженного педагога Людмилы Михайловны Мокшиной, - написал градоначальник.

Шелест отметил, что Людмила Михайловна интересный человек. Несмотря на проблемы с ногами и слухом, она обладает феноменальной памятью и очень гостеприимна.

- Поздравил Людмилу Михайловну с наступающим праздником, пожелал ей крепкого здоровья и побольше тепла и радости от общения с близкими, - написал Сергей Николаевич.

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