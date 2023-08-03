Дмитрий Ким возглавит омское отделение «Газпромбанка»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омское отделение «Газпромбанка» возглавит Дмитрий Ким. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Как отмечает издание, новый руководитель известен по работе в ВТБ. Профессиональную деятельность начал в 2000 году и до 2020 года проработал в этой финансовой организации. Последняя запись в трудовой книжке - управляющий ВТБ в Омской области.

Отметим, что новый руководитель сменит на посту Юрия Шумакова, которому прочат работу в Санкт-Петербурге.

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