Дмитрий Ким возглавит омское отделение «Газпромбанка»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Омское отделение «Газпромбанка» возглавит Дмитрий Ким. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».
Как отмечает издание, новый руководитель известен по работе в ВТБ. Профессиональную деятельность начал в 2000 году и до 2020 года проработал в этой финансовой организации. Последняя запись в трудовой книжке - управляющий ВТБ в Омской области.
Отметим, что новый руководитель сменит на посту Юрия Шумакова, которому прочат работу в Санкт-Петербурге.
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