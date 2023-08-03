Миграционная убыль в Омской области оказалась самой высокой в России

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самой высокой в России оказалась миграционная убыль в Омской области. Об этом сообщает Росстат.

Так, по данным статистиков, в регион приехали 12 628 переселенцы, но уехали 14 650. Разница составила 2 022 человека.

Любопытно, что 1 301 человек приехал в Омскую область из-за рубежа, а 1 244 переехали на МПЖ за границу.

Таким образом, показатель миграционной убыли оказался самым высоким по стране за пять месяцев 2023 года. На втором месте лишь Волгоградская область с показателем 1 835 человек, и Забайкальский край. Там регион покинули 1 735 человек.

Прирост отмечен лишь в Московской области, Москве, Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и ХМАО.

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