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НовостиОбщество3 августа 2023 7:34

Молодые музыканты из Омска выступят в Сербии на фестивале Kustendorf CLASSIC

Трое восходящих музыкальных звезд из Омской области прошли отборочный этап фестиваля
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Всего на фестиваль русской классической музыки отправятся 15 музыкантов из России. Kustendorf CLASSIC состоится с 1 по 4 сентября в этнографической деревне Дрвенград, которую режиссер Эмир Кустурица построил для съёмок фильма «Жизнь как чудо». Фестиваль основан Эмиром Кустурицей в 2013 году и проходит при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Реализацией «Родных городов» в Омской области занимается ОНПЗ. Предприятие уделяет особое внимание поддержке талантливых молодых людей, их профессиональному и творческому росту.

От нашего региона на фестиваль отправятся студенты и выпускники Омского музыкального училища им. В. Я. Шебалина. Это вокалистка Маргарита Гуща, которая еще во время учебы в Шебалинке начала активную концертную деятельность, и юные пианисты Сергей Баженов и Полина Мальцева. Все они — победители музыкальных конкурсов разного уровня. Российский этап конкурса судило жюри, во гласе которого стоит народный артист России Юрий Розум. Он считает, что конкурс в первую очередь объединяет опытных и начинающих музыкантов.

«В регионах встречаются потрясающие молодые таланты. Я это знаю не понаслышке: вместе с программой социальных инвестиций «Родные города» мы уже более пяти лет проводим мастер-классы, творческие лаборатории и концерты в рамках нашего совместного проекта «Музыкальная мастерская Юрия Розума». Работаем в разных, даже самых отдалённых уголках России. И сейчас у ребят из регионов открывается потрясающая возможность проявить себя на международном уровне, поучаствовать в фестивале Kustendorf CLASSIC. Это хорошие условия для развития и вдохновения молодых талантов, возможность обменяться опытом с сербскими коллегами, прикоснуться к искусству за пределами своих городов и страны. Музыка по-настоящему сближает людей», — отметил профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум.

Программа Kustendorf CLASSIC включает мастер-классы, концерты с участием мировых звёзд мировой классической музыки. Победители конкурса молодых музыкантов из России и Сербии получат золотую, серебряную и бронзовую матрёшки. В 2023 в качестве почетных гостей фестиваля выступят российский пианист Олег Аккуратов и сербский виолончелист Петер Пейчич.