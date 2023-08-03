Молодые музыканты из Омска выступят в Сербии на фестивале Kustendorf CLASSIC

Всего на фестиваль русской классической музыки отправятся 15 музыкантов из России. Kustendorf CLASSIC состоится с 1 по 4 сентября в этнографической деревне Дрвенград, которую режиссер Эмир Кустурица построил для съёмок фильма «Жизнь как чудо». Фестиваль основан Эмиром Кустурицей в 2013 году и проходит при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Реализацией «Родных городов» в Омской области занимается ОНПЗ. Предприятие уделяет особое внимание поддержке талантливых молодых людей, их профессиональному и творческому росту.

От нашего региона на фестиваль отправятся студенты и выпускники Омского музыкального училища им. В. Я. Шебалина. Это вокалистка Маргарита Гуща, которая еще во время учебы в Шебалинке начала активную концертную деятельность, и юные пианисты Сергей Баженов и Полина Мальцева. Все они — победители музыкальных конкурсов разного уровня. Российский этап конкурса судило жюри, во гласе которого стоит народный артист России Юрий Розум. Он считает, что конкурс в первую очередь объединяет опытных и начинающих музыкантов.

«В регионах встречаются потрясающие молодые таланты. Я это знаю не понаслышке: вместе с программой социальных инвестиций «Родные города» мы уже более пяти лет проводим мастер-классы, творческие лаборатории и концерты в рамках нашего совместного проекта «Музыкальная мастерская Юрия Розума». Работаем в разных, даже самых отдалённых уголках России. И сейчас у ребят из регионов открывается потрясающая возможность проявить себя на международном уровне, поучаствовать в фестивале Kustendorf CLASSIC. Это хорошие условия для развития и вдохновения молодых талантов, возможность обменяться опытом с сербскими коллегами, прикоснуться к искусству за пределами своих городов и страны. Музыка по-настоящему сближает людей», — отметил профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум.

Программа Kustendorf CLASSIC включает мастер-классы, концерты с участием мировых звёзд мировой классической музыки. Победители конкурса молодых музыкантов из России и Сербии получат золотую, серебряную и бронзовую матрёшки. В 2023 в качестве почетных гостей фестиваля выступят российский пианист Олег Аккуратов и сербский виолончелист Петер Пейчич.