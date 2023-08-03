Сергей Шелест заявил, что День ВДВ в Омске прошел без эксцессов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Сергей Шелест заявил, что празднования Дня ВДВ в Омске прошло без эксцессов. Десантники прислушались к градоначальнику и воздержались от купания в городских фонтанах.

— Заслушал доклад директора департамента общественной безопасности Евгения Анатольевича Скрипкарева о минувших сутках. Происшествий на водных объектах и фонтанах не зафиксировано. И в целом празднование Дня ВДВ прошло без эксцессов. Благодарю десантное братство за понимание и поддержку, — написал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Напомним, накануне Сергей Шелест попросил омичей не использовать городские фонтаны для купания в День ВДВ.

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