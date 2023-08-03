В Омске восстановили движение четырех троллейбусных маршрутов по Красному Пути

Фото: admomsk.ru

В Омске возобновили движение четырёх троллейбусных маршрутов по улице Красный Путь, приостановленное из-за проведения ремонтных работ на контактной сети.

— Ремонтные работы на контактной сети завершены, троллейбусное движение по улице Красный Путь возобновлено в полном объёме. Троллейбусы маршрутов №№ 2, 4, 7, 16 следуют по установленным схемам движения, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, троллейбусы по маршрутам №№ 2, 4, 7, 16 во время ремонтных работ следовали по сокращенным схемам: до телецентра или до кинотеатра «Маяковский» (в зависимости от направления движения).

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