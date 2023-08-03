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НовостиОбщество3 августа 2023 5:57

В Омске 4 августа пройдет ярмарка вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса

Свои вакансии соискателям представит одно из ведущих предприятий России, предприятий России, занимающихся разработкой и производством радиотехнических изделий, — ПАО «Сатурн»
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омске в кадровом центре «Работа России» в эту пятницу, 4 августа, пройдет ярмарка вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса. Свои вакансии представит ПАО «Сатурн».

Представители предприятия расскажут соискателям об условиях труда, заработной плате, требованиях кандидатам, производственной специфике, а также о возможностях обучения и карьерного развития.

Омичи, находящиеся в поиске работы, смогут задать вопросы представителям ПАО «Сатурн», заполнить анкеты и пройти первичное собеседованием со специалистами отдела кадров предприятия. Кроме того, сотрудники кадрового центра помогут соискателям составить резюме.

ПАО «Сатурн» является одним из ведущих предприятий России, занимающихся разработкой и производством радиотехнических изделий.

Для выполнения гособоронзаказа заводу требуются контролеры радиоэлектронной аппаратуры и приборов, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари-инструментальщики, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике и другие профессионалы.

Кандидатам предлагают расширенный соцпакет, который включающий в себя: полис добровольного медицинского страхования, программы оздоровления работников, новогодние подарки детям сотрудников, спортивные и досуговые корпоративные мероприятия и многое другое.

Получит более подробную информацию о трудоустройстве на ПАО «Сатурн» можно на ярмарке вакансий, которая пройдет 4 августа в кадровом центре «Работа России», расположенном по адресу улица Тарская, 11 в Омске. Начало мероприятия в 11:00. Предварительная запись не требуется.

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