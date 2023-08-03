На трассе в Омской области при столкновении двух «Мазд» пострадали четыре человека, среди них годовалая девочка

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вечером в среду, 2 августа, на трассе в Тюкалинском районе Омской области произошло ДТП, в котором пострадали двое детей.
По предварительной версии, 41-летний мужчина, находившийcя за рулем автомобиля «Мазда Премаси», в районе 69-го километра трассы «Называевск-Тюкалинск» при проезде перекрестка не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Маздой-3» под управлением 25-летнего омича.
Водителя «Мазды» и его пассажиров — 24-летняя женщина, 9-летний мальчик и годовалая девочка — доставили в больницу. После осмотра все были отпущены.
По факту произошедшего госавтоинспекторы проводят проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего.
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