В Омске троллейбусы временно не будут ходить по Красному Пути

Фото: admomsk.ru

В Омске четыре троллейбусных маршрута будут временно следовать по сокращенным схемам.

Как рассказали в департаменте транспорта, из-за ремонтных работ на контактной сети по улице Красный путь движение троллейбусов на участке от кинотеатра «Маяковский» до телецентра будет временно приостановлено.

До завершения ремонтных работ троллейбусы будет работать по следующим схемам:

Со стороны проспекта Маркса:

— маршруты № 4, 7: «Железнодорожный вокзал — Кинотеатр «Маяковский»; — маршруты № 2, 16: «Завод им. Попова — Кинотеатр «Маяковский».

Со стороны городка Нефтяников:

— маршруты № 7, 16: «Пос. Солнечный — Телецентр»;

— маршруты № 2, 4: «Пос. Ермак — Телецентр».

Таким образом, омичи не смогут добраться на троллейбусах до следующих остановок: «Библиотека им. Пушкина», «Рабиновича», «Сибзавод», «городок Водников», «Старозагородная роща», «Дворец творчества» и «Аграрный университет».

Когда точно будет восстановлено движение троллейбусов на указанных маршрутах, пока не сообщается.

Напомним, в связи с проведением массовых мероприятий, приуроченных ко Дню города, и Сибирского международного марафона с 3 по 6 августа для движения всех видов транспорта будут закрыты ряд улиц в центре Омска и на Левобережье. Со списком улиц, которые будут перекрыты, можно ознакомиться здесь (центр) и здесь (Левый берег). Кроме того, в эти дни будут изменены схемы движения ряда маршрутов общественного транспорта. Подробнее об изменениях в работе городского транспорта тут.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru