На колесе обозрения в Омске запустили бегующую строку с поздравлением с Днем ВДВ

Фото: скриншот видео.

В среду, 2 августа, парк «Вокруг света» на «Зеленом острове» поздравил омичей с днем Воздушно-десантных войск.

Вечером на остановленном колесе обозрения, установленном в парке, запустили бегущую строку с текстом «С Днём ВДВ РФ!». Она сопровождалась иллюминацией в виде флага России. Все происходило под гимн.

Напомним, в минувшее воскресенье парк «Вокруг света» с помощью подсветки колеса обозрения поздравил омичей с днем ВМФ.

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