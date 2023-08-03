«Часть клала себе в карман»: омичка, работая бухгалтером в садовом товариществе, за 4 года похитила полмиллиона рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омске пройдет суд над на бывшим бухгалтером-кассиром садоводческого товарищества. Женщину обвиняют в хищении свыше 462 тысяч рублей.

По версии следствия, с 2017 года по 2021 года обвиняемая, будучи бухгалтером-кассиром СТСН «Шинник», получала от дачников денежные средства, предназначенные для оплаты коммунальных услуг, членских взносов и других услуг. Однако часть денег не попадала в кассу, а шла в ее карман. Таким образом, предприимчивая омичка «заработала» более 462 тысяч рублей.

Вину в содеянном женщина не признала.

В ходе следствия по гражданскому иску потерпевшего на счета фигурантки дела был наложен арест.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере») в отношении экс-бухгалтера рассмотрит Октябрьский районный суд.

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